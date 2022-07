Die neue Broschüre des Biosphärenpark Wienerwald gibt viele Ideen und Inspiration für Kinder, um die Natur vor der eigenen Haustüre zu entdecken!

WIENERWALD. (red.) Rechtzeitig vor dem Start der langen Sommerferien bietet der Biosphärenpark Wienerwald in der Broschüre „50 Dinge, die du getan haben musst, bevor du 12 ½ bist“ jede Menge Anregung und Ideen, um die Natur vor der eigenen Haustüre zu entdecken! Wer seine schönsten Momente beim Erleben von 50 Dingen im Biosphärenpark Wienerwald zudem auf Social Media teilt, nimmt am 1. September 2022 bei der Verlosung eines Gewinnspiels teil.

Nicht immer muss man auf Reisen gehen, um Abenteuer zu erleben und Neues zu entdecken. Der Biosphärenpark Wienerwald bietet dies gewissermaßen vor der eigenen Haustüre. In der Natur können Kinder Erfahrungen sammeln, ihrem Entdeckungs- und Forschungsdrang nachgehen, ihre eigenen Fähigkeiten austesten und erweitern, ihre Sinne schärfen, aktiv werden und gleichzeitig zur Ruhe kommen.

Broschüre „50 Dinge, die du getan haben musst, bevor du 12 ½ bist“

Kuschelige Wolkentiere oder eigenartig aussehende Insekten? Eine Wiese runterrollen und vor Freude laut schreien oder still und leise durch den dämmrigen Wald gehen und auf das Rascheln im Laub hören? Die liebevoll illustrierte, rund 60 Seiten starke Broschüre „50 Dinge, die du getan haben musst, bevor du 12 ½ bist“, beinhaltet 50 Tipps inklusive Anleitung, wie man die Natur mit Kindern erfahren und dabei Spaß und Abenteuer erleben kann.

„In der Zeit, bis die Kinder 12 ½ sind, lässt sich mit Ausflügen und Erlebnissen ein Grundstein an Naturverbundenheit legen. Tiere, Pflanzen, Pilze und Lebensräume, die wir kennen, über deren Besonderheiten wir etwas erfahren haben, bleiben uns in Erinnerung und wecken in uns ein Verständnis für deren Bedürfnisse und die Notwendigkeit sie zu schützen“, ist Biosphärenpark-Direktor Andreas Weiß überzeugt.

Auf Social Media posten und gewinnen

Der Biosphärenpark Wienerwald ruft zudem auf, seine 50 Dinge-Momente auf Social Media zu teilen und so andere Menschen, FreundInnen und Bekannte für Naturerlebnisse zu inspirieren. Dabei gibt es auch einen tollen Preis zu gewinnen: Eine Übernachtung in der Ferienwohnung (max. 2 Erwachsene, 3 Kinder) unseres Partnerbetriebes Natur.gut Brabec am Wolf-Hof in Pressbaum – mitten im Biosphärenpark Wienerwald!

Und so geht’s:

Dem Biosphärenpark Wienerwald auf Instagram und Facebook folgen

Die eigenen Momente beim Erleben der 50 Dinge teilen – unbedingt mit den Hashtags

#50dingeimwienerwald

#50dingevor12einhalbimbiospärenparkwienerwald

Teilnahmeschluss: 31. August 2022

Unter allen Posts mit den oben angeführten Hashtags (egal ob Instagram oder Facebook) wird zum Teilnahmeschluss der/die GewinnerIn gezogen.

Bestellmöglichkeit:

Die Broschüre ist kostenlos und kann unter der E-Mail: office@bpww.at bestellt werden!