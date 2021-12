KOTTINGBRUNN. Auch wenn die Pandemie-Situation das Planen von Veranstaltungen immer noch erschwert, wird in der Kulturszene Kottingbrunn aktuell eifrig geprobt. Denn im Februar steht die erste Eigenproduktion im Jubiläumsjahr auf dem Spielplan: „Der Raub der Sabinerinnen“, die bekannte Boulevardkomödie von Franz und Paul von Schönthan, wird von AmaKult, der Theatergruppe der Kulturszene Kottingbrunn, in einer eigenen Textversion auf die Bühne gebracht. Premiere ist am 4. Februar 2022. Regie führt Franz Schiefer. Es spielen: Franz Grünwald, Anita Hauer, Gabriele Lesnigg, Heinz Scharb, Martina Gutmann, Heinrich Schrott und Harald Brutti.

Freuen Sie sich auf den schrulligen Kultur-Stadtrat Prof. Gollwitz, dessen „Römertragödie“ von einer Wandertheatertruppe aufgeführt werden soll. Die Autorenschaft muss jedoch geheim bleiben – Prof. Gollwitz möchte sich schließlich nicht blamieren, sollte das Stück durchfallen... Auch Gollwitz‘ bester Freund Dr. Neumeister steht unter Druck, denn seine Frau wünscht sich einen Mann mit „dunkler Vergangenheit“ – die Neumeister leider so gar nicht zu bieten hat. Also erfindet er eine Vergangenheit. Und so nehmen die Verwicklungen ihren Lauf… Ein Angriff auf Ihre Lachmuskeln, den wir in der derzeitigen Situation alle gut gebrauchen können!

Die Theaterproduktion „Der Raub der Sabinerinnen“ ist Teil des Jubiläumsabos der Kulturszene: „Anlässlich unseres 25-Jahr-Jubiläums 2022 haben wir fünf ganz besondere Veranstaltungen – darunter unsere drei Eigenproduktionen des kommenden Jahres sowie zwei weitere kulturelle Gustostückerl – in einem Abo zusammengefasst“, erklärt Obfrau Irene Künzel. Infos dazu finden Sie auf www.kulturszene.at/folderdownload/.

Termine: 4.-6., 11.-13. sowie 18.-20. Feb. 2022

Infos und Karten unter www.kulturszene.at; Tel.: 02252/ 74383, E-Mail: office@kulturszene.at