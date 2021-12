Baden in Kultur: Weihnachtskonzert online

BADEN. Ein vorweihnachtliches Programm zum Eintauchen und Genießen hat die Kulturplattform „Baden in Kultur“ in Kooperation mit der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden zusammengestellt und im stimmungsvollen Rahmen der Stadtpfarrkirche St. Stephan als Video-Konzert aufgenommen.

Kultur-Stadtrat Michael Capek dazu: „Die Kunstszene in Baden ist so vielfältig wie die Menschen, die hier leben. Im Rahmen der Kulturplattform ,Baden in Kultur‘ haben Kunstschaffende die Möglichkeit, sich selbst und ihr Schaffen zu präsentieren und mit einem breiten Publikum in Kontakt zu treten. Mit diesem Video-Konzert möchte die Familie der Kunstschaffenden einerseits einen Einblick in ihr Repertoire geben, vor allem aber einen klingenden Weihnachtsgruß verschicken.“

Das Weihnachtskonzert von „Baden in Kultur“ ist auf der Plattform https://www.badeninkultur.at/de/livestream/livestream anzusehen.

Zu sehen und zu hören sind Wolfgang Capek (Orgel), Pfarrer Clemens Abrahamowicz, Ingrid Stichauer (Gesang, Mezzosopran), Hannah Oppolzer (Literatin), Elisabeth Zeiler (Gesang, Sopran), Gabriele Hasmann (Autorin, Impulstext), Peter Natterer (Saxophon), Bürgermeister Stefan Szirucsek.