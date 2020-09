Den 2. Teil dieser Wanderung habe ich aus schon erwähnten Gründen vorgezogen; nun zeige ich Euch den Beginn der Wanderung. 🙂

Unsere Wanderroute (bis zum Mittagessen):

Jausenst. Reischer - (o.M., dann blau, rot, 231, Betsteig) Geh. Betsteig (732m) - Abzw. Auf dem Hals - (dann auch rot, 201) Hohenwarth Rotes Kreuz (759m) - Kienthal Kreuz - Am Brand - Ghs. "Zur Bruthenne" (~365m; Mittagessen) 📜

1) Herbstliche Farben prangen in den Wäldern der Steinwand (886m), ...

2) ...während sich zum Pkpl. der Jausenstation Reischer, wohin wir unsere Autos vom Treffpunkt Schromenau verschoben hatten, noch kein Sonnenstrahl verirrt. 🚗

3) In mehreren Kehren gewinnen wir auf einer (unmarkierten) Forststraße rasch an Höhe.

4) Waldreben (Lianen) sind ein Lieblingsmotiv von mir, aber den Tarzan spiele ich nicht.

5) Samen und 'Gefieder' einer Waldrebe

6) Geizenberg (921m) - Schönbodenhöhe (1021m) - Almesbrunnberg (1079m) 👨‍🎓

7) Unverkennbar das Hockeck (1037m) mit der Meyringer Warte

8) Tiefblick in den Steinwandgraben und zu den Hexenfelsen 🧙‍♀️

9) Blick kurz vor dem Gehöft Betsteig (732m) über das Gehöft Gruber hinweg zum Sirnitzgupf (956m); die Steinwand (886m) versucht sich im Gezweig zu verstecken.

10) Bald werden wir an diesem bitterkalten November-Morgen in die wärmende Sonne kommen; links im Bild der Hochwald (919m) zu sehen. 🙂

11) Dieses Foto gilt dem prächtigen Streiflicht; rechter Hand ginge es auf den Stocker (889m) hinauf.

12) Neu in diesem Bild sind die beiden Türme rechts unten: Gr. Götzenstein (40m) 2+ und

Kl. Götzenstein (25m) 7-

13) Bei diesem Streiflicht in der wärmenden Sonne zu wandern, war einfach herrlich. ☀️

14) Die Steinwand kommt immer höher heraus.

15) Auf dem Gaisstein (974m) waren wir auch schon einige Male. Wisst Ihr noch, wie ganz anders er am Rückweg ausgesehen hat?

16a) Unverzichtbar: Kobra, übernehmen Sie! 🐍

16b) Kapelle in der Nähe des Gehöftes Hohenwarth ⛪

17) Das Wild bemerkt uns zwar, owa 'ignoriert' uns net amoi. 😉

18) Noch verhoffen sie, aber ...

19) ... bald versuchen sie, ihren Schatten zu enteilen. 🦌

20) Im Waxeneckhaus der Naturfreunde auf der anderen Talseite brennt schon ein wohliges Feuerchen. 🔥

21) Weiden und Lianen; die Palmkatzerl kennen offenbar keinen Kalender (es ist 19. Nov.).

22) Gehöft Hohenwarth liegt bereits hinter uns.

23) Gleiches Foto, anders zugeschnitten

24) Bald ist das Rote Kreuz erreicht.

25) Voilà : Rotes Kreuz (759m)

26) Gemütlicher Weg durch den lichten Hochwald; Sirnitzgupf und Hocheck im Westen sind leicht erkennbar.

27) Blick über den Grabenweggraben (zu Auf dem Hals) in O-liche Richtungen zum Hechenberg alias Höhenberg (652m) und zum Waxeneck (796m); die harte Farbgrenze dunkelgrün/dunkelblau in der Bildmitte weist den Götzelsteig aus. Hinter dem Horizont liegr die Region Berndorf / Grillenberg.

28) Ein paar Minuten später erreichen wir das Kienthalkreuz; egal von welcher Seite man knipst, immer dominiert der Baum.

29) Gewöhnliche Spindelstrauch (Euonymus europaeus), auch Pfaffenkapperl 🌷

30) Im Gasthof "Zur Bruthenne" ist für uns der Mittagstisch gedeckt. 🍺

Wie es weiterging, habe ich in Teil 1 bereits beschrieben.

LG und Auf Bald +++ Fuzzy