BADEN. "Buchbinden leicht gemacht" und Bücher reparieren" mit Regina Luxbacher.

Beim ersten Workshop fertigen Sie ein Buch mit Fadenheftung an. Vom gefalzten Bogen bis zum handgehefteten Buch. Bei den verschiedenen Schritten und der entspannenden handwerklichen Tätigkeit werden Sie den Alltag vergessen und gehen mit einem von Ihnen gestalteten Unikat nach Hause.

Am 2. und 3. Juli 2022

Preis: 154 Euro, Materialkosten: 30€

Kursort: ehemalige Oetker-Fabrik, Haidhofstraße 74-76

Unterrichtszeit: 10-18 Uhr

"Bücher reparieren": Kaputte Ecken, lose Buchrücken, zerrissene Seiten wieder repariere, das ist alles einfacher, als sie glauben. Rückenreparatur mit Hülse, Risse mit Japanpapier kleben oder mit Reparierband etc. In diesem Kurs bekommen Sie viel Grundwissen vermittelt. Von großem Vorteil wäre es, vorher den Kurs "Buchbinden leicht gemacht" zu besuchen.@

Am 4. und 5. Juli 2022

