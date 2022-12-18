Charity-Punschen mit dem Verein "VöMit"

Österreich blickt optimistisch auf die Fußball-WM. Alle Infos zur ÖFB-Vorschau, Chancen des Nationalteams sowie spannende WM Wetten und Fußballwetten online bei bet-at-home Sportwetten. Die Vorfreude auf die kommende Fußball-Weltmeisterschaft steigt, das österreichische Nationalteam hat das Teamcamp in Santa Barbara bezogen. Und darf sich berechtigte Hoffnungen auf ein starkes Turnier machen. Nach überzeugenden Leistungen in der Qualifikation sowie bei den Testspielen und einer klar erkennbaren...

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BAD VÖSLAU. Einen Tag vor Weihnachten, am 23. Dezember, lädt der Verein "VöMit" zum Charity-Punschen vor das Vöslauer Rathaus. Die ehrenamtlichen Helfer:innen rund um Vereinsobfrau Gerlinde Buchberger schenken von 16 bis 19 Uhr Punsch und Glühwein aus. Und es gibt auch Imbisse zum Knabbern. "VöMit" engagiert sich für sozial benachteiligte Menschen.

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