Charity-Punschen mit dem Verein "VöMit"

  • 18. Dezember 2022, 15:56 Uhr
Freie Redaktion
Gabriela Stockmann
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BAD VÖSLAU. Einen Tag vor Weihnachten, am 23. Dezember, lädt der Verein "VöMit" zum Charity-Punschen vor das Vöslauer Rathaus. Die ehrenamtlichen Helfer:innen rund um Vereinsobfrau Gerlinde Buchberger schenken von 16 bis 19 Uhr Punsch und Glühwein aus. Und es gibt auch Imbisse zum Knabbern. "VöMit" engagiert sich für sozial benachteiligte Menschen.

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Foto: Franziska Marhold

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