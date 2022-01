KOTTINGBRUNN. Musiktheater mit der Schauspielerin Rita Luksch und dem Musiker und Grammy-Gewinner Georg O. Luksch.

WANN UND WO?

Sonntag 30. Jänner 2022 Beginn 18:00, Kulturszene Kottingbrunn, Schloß 1, Infos und tickets unter 02252/74383 , office@kulturszene.at, oder online auf www.kulturszene.at bitte bis spätestens Freitag Vormittag reservieren, wegen der Covid-Auflagen (2G Nachweis)

Zum Inhalt

"Cissy & Hugo a Caracas“ fasziniert mit satirisch-pointierten Chansons wie „Der Nowak lässt mich nicht verkommen“, „Die Pokornys“, „Das Pin-Up Girl“, „Der Vamp von Favoriten". Die Sängerin und Schauspielerin Rita Hatzmann und der Grammy-Gewinner Georg O. Luksch bringen die aufregendsten Momente des künstlerischen Schaffens von Cissy Kraner zum Erblühen. Electro Swing, Theremin, Live-Performance, Percussion und klassische Klavierbegleitung schaffen Klangstrukturen, die eine Katalysatorwirkung bilden. Schwungvolle mehrsprachige Nummern zu überaus witzigen Texten, Elektroswing und Wienerlied runden das Programm ab.

Cissy und Hugo gingen 1938, mit einer Künstler-Tournee erst nach Bogotá und von da nach Caracas - das Programm erzählt wie sie sich auf der Reise nach Südamerika verlieben, die Suche nach dem individuellen künstlerischen Ausdruck auf einem fremden Kontinent, die Herausforderung in fremden Sprachen zu reimen, den Wortwitz zu erspüren. Sie eröffneten eine Musik-Bar, Cissy feiert mit spanischen, englischen und französischen Chansons Erfolge. Hugo schreibt die Nummern und begleitet sie am Klavier. Sie entwickeln in dieser Zeit ihren unvergleichlichen Stil, mit dem sie schließlich nach Wien zurückkehren. Das Album zum Programm ist über Hoanzl, im Fachhandel bzw. itunes erhältlich.

Rita Luksch

Schauspielstudium an der Bruckner Uni Linz, Theaterwissenschaft an der Uni Wien - Abschluss mit Auszeichnung, Engagements als Schauspielerin u.a. Stadttheater Dortmund, Klagenfurt, Burgtheater Wien, Rollen in Operetten wie "Im weissen Rößl", "Eine Nacht in Venedig", in Filmen wie "Sisi", "Schlawiner", "Tatort", Leitung des Ensemble21 UA "Der Sturz der Möwe" 2015, UA "Schönwettermenschen im Regen" 2016, "Cissy&Hugo a Caracas“ 2017, „Therese“ 2018 www.ritahatzmann.com

Georg O. Luksch

Klassischer Klavierunterricht, SAE (School Of Audio Engineering) absolviert, Zusammenarbeit mit Künstlern wie Falco, Nina Hagen, Komponist für u.a. "Universum", TV und Kino, als "Club 69" Remixes für Top-Acts wie Depeche Mode, Madonna, Seal, Britney Spears, Pet Shop Boys, Whitney Houston, GRAMMY-Award 2000, zwei Nominierungen 2001 und 2003, LATIN GRAMMY Nominierung "Best Latin Jazz Album" 2014 für co-producing, recording, mix von Snow Owl's Album "Normas" www.home-music.at