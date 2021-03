David Mannhart bei Starmania21 weiter!

TRAISKIRCHEN. Mit einem spektakulären "Ausrutscher" stellte sich David Paul Mannhart - als letzter von 64 Kandidaten und Kandidatinnen - dem Starmania-TV-Publikum vor. Nach dem schauspielerischen Gag zu Beginn begeisterte David mit einer tollen Interpretation von You Raise me Up von Westlife. Seine große Stimme wurde von der Jury ohne Wenn und Aber anerkannt. Das Semifinale mit 32 Kandidaten und Kandidatinnen wird für Traiskirchen nun doppelt spannend. Neben David ist auch Vanessa noch im Rennen!