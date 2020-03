Das 3. Abo-Konzert der Beethoven Philharmonie verspricht musikalische Besonderheiten in jeder Hinsicht. Im Künstler-Treff mit Karin Adam dürfen Zuhörer selbst die Geige in die Hand nehmen und den Bogen schwingen, und am Konzertpodium erklingt das unvollendete Violinkonzert.

BADEN. Die Beethoven Philharmonie setzt ihren Beethoven-Schwerpunkt am 17. März im Congress Casino Baden mit ihrem 3. Abo-Konzert fort. Das Konzert unter dem Motto »Entdeckungen und Zeitgenossen« bringt eine Beethoven-Rarität zur Aufführung: Entdeckungen bei Beethoven zu machen, scheint mittlerweile unmöglich, so sehr ist jeder Aspekt des Lebens und Schaffens des „Giganten“ erforscht. Die Rekonstruktion eines Einzelsatzes durch Prof. Eduard Melkus – zweifellos ein Eröffnungssatz für ein weiteres Violinkonzert – kombiniert mit den beiden wundervoll intimen Violin-Romanzen beleuchten einen faszinierenden Aspekt seines Schaffens, der wohl auch profunden Kennern Beethovens weitgehend unbekannt ist. Solistin ist der Badener Publikumsliebling Karin Adam.

Am Dirigentenpult: Ernest Hoetzl

Mit Carl Maria von Webers erster Sinfonie steht das orchestrale Hauptwerk eines Kollegen Beethovens auf dem Programm, den dieser für seinen „Freischütz“ zutiefst bewunderte. Ergänzt wird das Programm mit Mendelssohns wunderbarer »Hebriden-Ouvertüre« und einer weiteren Rarität: der Ouvertüre »Los Esclavos Felices« (Die glücklichen Sklaven) des spanischen Komponisten Juan Crisóstomo Arriaga.

Ans Pult der Beethoven Philharmonie ist diesmal als Gastdirigent Ernest Hoetzl eingeladen, der als Dirigent im In- und Ausland tätig ist.

Karten: Ticket-Service |Congress Casino Baden | 02252 444 96 444

