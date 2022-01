BADEN. Jetzt, wo das Coronavirus dem Beethoven so in sein Jubiläumsjahr hineingepfuscht hat, ist es der frau franzi ihre Pflicht, Licht und Wahrheit in den Biografie-Dschungel vom Beethoven zu bringen. Der ist nämlich eine höchst vielschichtige Persönlichkeit und gibt was her, nicht nur musikmäßig.

Und wer, wenn nicht die frau franzi, wäre besser für dieses Vorhaben geeignet.

Sie, die von A wie analytische Analyse bis Z wie zwiebelschneiden alles über die Liebe im Allgemeinen und das Leben und seine Dramatiken im Speziellen weiß.

Es ist wie Powidl kochen. frau franzi klaubt die schönsten, besten Früchte raus, würzt, mischt und rührt - lässt nix anbrennen und kocht ein. Wie immer stellt sie ein g‘schmackiges Extrakt her aus dem Beethoven - Biografie - Brei.

Gewohnt unschüchtern und mit einer kräftigen Portion Humor macht sich die frau franzi ans Werk, um dem geschätzten Publikum die Vorder-, Hinter,-, Ab- und Untergründe der Verwirrungen rund um den Beethoven Wiggerl näher zu durchleuchten.

Marika Reichhold alias FRAU FRANZI gastiert am Donnerstag, 24. Februar, 19.30 h, im Badener Theater am Steg, Johannesgasse 14, 2500 Baden.

Karten sind im Ticketservice Beethovenhaus, Tel. 02252/86800-630 oder Email tickets@beethovenhaus-baden.at erhältlich.

Kartenpreise: € 20,--/€ 18,-- (Kurgäste & Besucher, die Hausschlapfen mitbringen!)/€ 10,-- (Schüler, Studenten, Personen mit Behindertenausweis)