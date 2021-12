BADEN. "Das Pfarrleben hält jung!" schmunzelt Hilde Hickelsberger, der man ihre Noch-69 Jahre nicht ansieht. Hilde leitet die Seniorenrunde in der Pfarre St. Christoph und ist seit gut 20 Jahren immer kreativ tätig. Sie strickt, stickt, häkelt, malt und bastelt dass es nur so eine Freude ist. "Ich kann einfach nicht fernsehen ohne auch etwas dabei zu stricken", beschreibt die Frau ihre Leidenschaft, die sich schon in Kindesjahren abgezeichnet hat, dann aber 40 Jahre lang vergessen wurde, bis das erste Enkerl da war: "Da dachte ich mir dann, ich muss ihm etwas stricken, und so hat alles wieder begonnen." Anregungen holt sie sich im Internet und auf anderen Märkten.

Beim diesjährigen Adventmarkt der Pfarre, der gerade noch rechtzeitig vor dem Lockdown stattfand, konnte man ihre kleinen und größeren Kunstwerke - vom Christbaumschmuck bis zum Polster - bestaunen und auch kaufen. Das alles natürlich für einen guten Zweck. Die Einnahmen werden in Renovierungsarbeiten an der Kirche St. Christoph gesteckt. "Dringend braucht die Kirche neue Dachrinnen", sagt der stellvertretende Vorsitzende im Pfarrgemeinderat, Christian Ecker.

Hilde Hickelsberger ist nicht nur eine begeisterte Kunsthandwerkerin, sie mag auch die Geselligkeit. Und da ist natürlich die Seniorenrunde der Pfarre ein guter Zeitvertreib. Die Runde trifft sich (natürlich nicht im Fall von Ausgangsbeschränkungen) einmal im Monat an einem Mittwoch, um 16 Uhr im Winter und um 18 Uhr im Sommer. Man kann einfach im Pfarrheim vorbei schauen (aktuelle Covid-Regeln beachten!).

Und mit ziemlicher Sicherheit wird man bei diesen Runden viele fleißige Hände beobachten können, denn mit den Bastelarbeiten für den Weihnachtsmarkt 2022 wird schon bald begonnen.