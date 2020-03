Pfarrer sorgt sich um das Klima

Vortrag „Klimakrise. Echt oder Manipulation?“ am 25. März mit Klimaforscherin Kromp-Kolb

„Klimaforscher warnen seit mehr als 40 Jahren vor den Folgen des menschenverursachten Klimawandels. Auch Papst Franziskus ruft in seiner 2. Enzyklika „Laudato Si“ zum Schutz der Schöpfung auf“, so Clemens Abrahamowicz, Pfarrer von Baden St. Stephan. „Demgegenüber stehen vor allem in sozialen Medien skeptische Stimmen, welche das als Panikmache oder Manipulation abtun. Da möchte ich Klarheit!“

Er hat deswegen am Mittwoch, 25. März um 19.00 Uhr im Pfarrheim St. Stephan einen Vortrag sowie Diskussion mit Klimaexperten Martin Gerzabek und Helga Kromp-Kolb initiiert. Argumente der Skeptiker des menschengemachten Klimawandels werden eingebracht und faktenbasierend diskutiert. Es wird vor allem darauf eingegangen, was man persönlich tun kann.

Dr. Helga Kromp-Kolb ist eine renommierte österreichische Klimaforscherin und Wissenschaftlerin des Jahres 2005. Sie ist durch zahlreiche Publikationen zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit bekannt. Der zweite Diskutant ist der vielfach ausgezeichnete Universitätsprofessor Dr. Martin Gerzabek. Der Ökologe und Bodenkundler und war Rektor an der Universität für Bodenkultur in Wien.

wwww.baden-st-stephan.at