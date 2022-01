BAD VÖSLAU. Die Naturfreunde laden am Sonntag, 13. Februar 2022, zu einer Schitour auf den Muckenkogel. Treffpunkt ist um 8 Uhr am Badplatz Bad Vöslau.

Die Tour beinhaltet einen Aufstieg über die Lilienfelder Hütte, Bergstation Sessellift, zur Traisner Hütte, ca. drei Stunden. Die Abfahrt führt wie der Aufstieg über Forststraßen, Wege und Wiesen.

Einkehr ist möglich in der Traisnerhütte unter Einhaltung der Covid-Bestimmungen in der Gastronomie. Die Tour verlangt entsprechende Kondition und Ausrüstung (Tourenschi, Felle, LVS nicht nötig, ev. Bekleidung zum Wechseln, Getränk)

Bei Schneemangel findet Ersatzwanderung auf den Hainfelder Kirchenberg unter gleichen Bedingungen (außer Ausrüstung) statt!

Achtung: Fahrgemeinschaften sind NUR unter Einhaltung der Covid-Bestimmungen möglich!

Anmeldung unbedingt erforderlich: Maria Gruber 0676 7606665. Änderungen vorbehalten!!!!