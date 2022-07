Mit dem Musical "Sunset Boulevard" gibt es nun bis 25. August ein großes Psychodrama auf der Bühne des Stadttheaters Baden zu sehen. Bei der Premiere am 8. Juli wurde Hauptdarstellerin Maya Hakvoort mit Standing Ovations gefeiert.

BADEN. Vom ersten Erscheinen auf der Bühne an beeindruckt Hakvoort mit einer intensiven Bühnenpräsenz - gesanglich ebenso wie darstellerisch. Ihre Interpretation der alternden und vergessenen Schauspieldiva Norma Desmond, die von einem Comeback träumt, hat etwas Herzzerreißendes.

Vielschichtige Charaktere

Der Inszenierung von Andreas Gergen gelingt es, die "Diva" in ihrem fortschreitenden (Größen)-Wahnsinn und mit all ihrer Bösartigkeit als Frau, die trotz allem Mitgefühl und Ernsthaftigkeit verdient, erscheinen zu lassen. Auch ihr Gegenspieler, der junge Drehbuchautor Joe Gillis, ist nicht bloß ein von Norma Desmonds Reichtum verführter oberflächlicher Lügner. Lukas Perman spielt ihn als Zerrissenen. Seine Sympathie, ja vielleicht sogar eine Art von Liebe, für die alternde Diva ist nicht nur "vorgetäuscht". Der in Baden stets präsente Beppo Binder bringt Gruselfeeling auf die Bühne. Als Diener und erster Ehemann von Norma Desmond kennt er die "Diva" so gut wie kein anderer und tut alles dafür, sie in ihrer Scheinwelt, in ihren "Träumen aus Licht" bestehen zu lassen, denn "kein Star wird jemals größer sein". Das wird nicht gut enden, wie man vom Anfang des Stückes an weiß.

Spannungsfeld auch in der Musik

Die Geschichte des Mordes an Joe Gillis wird in Sunset Boulevard als Rückblende, vielleicht sogar als "Analyse" erzählt. Das ganze Spannungsfeld der Geschichte widerspiegelt sich in der Musik von Andrew Lloyd Webber, die zwischen zarten und opulenten Klängen hin und her pendelt und dem Chor der Bühne Baden große Szenen ermöglicht.

Das Musical wurde 1993 uraufgeführt und hat als Basis einen "Film noir" von Billy Wilder aus 1951. Das Bühnenbild von Christian Floeren zollt dem Genre Film Tribut. Über die dominante weiße Showtreppe schreitet Diva Maya Hakvoort auch, um am Ende zu Recht

die Standing Ovations in Empfang zu nehmen.