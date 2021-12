Vielleicht … woanders?

Ein musikalisches Unterhaltungsprogramm zwischen zwei Welten steht am 14. Jänner um 19.30 Uhr am Programm der Kulturszene Kottingbrunn.

KOTTINGBRUNN. Pia Baresch, Schauspielerin und Sängerin, in Kolumbien aufgewachsen, aber heimisch und bekannt in Österreich. So weit, so schön. Was aber, wenn es umgekehrt gekommen wäre? Diese Frage stellt sich öfter, als man denkt, wenn zwei Seelen in einer Brust wohnen. Vielleicht hätte man ja …, vielleicht könnte man auch …, vielleicht sollte man noch …, vielleicht aber einfach auch nicht.

Das berühmte „Was wäre, wenn …“, zu allen Zeiten und Gelegenheiten ein interessantes Gedankenspiel, ist manchmal hilfreich, manchmal hinderlich – als Motto für ein musikalisches Soloprogramm aber vor allem unglaublich unterhaltsam.

Ein abwechslungsreiches Musikprogramm zwischen Swing, Jazz, Pop und südamerikanischen Rhythmen; eine ironische Lebens-Zwischenbilanz, eine liebevoll-boshafte Abrechnung mit dem Künstlerberuf und eine sehnsuchtsvolle Hommage an eine zweite Heimat.

Besetzung

Schwungvoll in Szene gesetzt von Alexander Kuchinka, musikalisch unterstützt von vier Vollblutmusikern unter der Leitung von Marcus Hagler und mit augenzwinkernden autobiografischen Anleihen präsentiert von Pia Baresch.

Band:

Marcus Hagler (Piano)

Bernhard Krinner (Gitarre)

Stephan Först (Bass)

Herwig Wagner (Schlagzeug & Percussion)