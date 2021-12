BADEN. Am 7. Jänner wird im Stadttheater Baden das Musical "Anatevka" wieder aufgenommen. Es ist bereits zweimal ein Lockdown-Opfer geworden. Nun bleibt zu hoffen, dass die geplanten 12 Vorstellungen (mit vier Zusatzvorstellungen!) alle reibungslos über die Bühne gehen können.

Weitere Termine: 8., 9., 13.,15., 16.., 22., 23., 28. Jänner, 30. und 31. März

Am Ende steht die Hoffnung

Auf die Frage, welcher Begriff stellvertretend für ANATEVKA, diesem amerikanischen

Erfolgsmusical mit dem Evergreen „Wenn ich einmal reich wär‘“, steht, antwortet das RegieTeam Michaela Ronzoni und Volker Wahl: „Tradition.“ „Denn“, so Ronzoni weiter, „Ohne

Tradition hätte das Judentum in den letzten 2000 Jahren in der Diaspora nicht überlebt.“

Demzufolge wiegt für Tevje (Georgij Makazaria), dem armen Milchmann in dem kleinen

aschkenasischen Schtetl Anatevka, der Bruch seiner Töchter mit Brauchtum und Traditionen

doppelt schwer. Und dann werden auch noch alle EinwohnerInnen aufgrund eines Pogroms

vertrieben …

Und dennoch – oder gerade deshalb - ist ANATEVKA ein fröhliches Stück mit viel jüdischem

Witz. Wie der berühmte Geiger auf dem Dach (Geigenvirtuose Aliosha Biz) bemühen sich alle

BewohnerInnen des Schtetls fröhlich zu bleiben und das Leben von der leichten Seite zu

nehmen. Ronzoni: „Denn die Juden, die Anfang des 20.Jhdts. aus dieser Gegend vertrieben

wurden, hatten es noch geschafft. Sie hatten noch eine Chance und die Hoffnung auf ein

besseres Leben. Was einige Jahrzehnte später nicht mehr der Fall war …“

Neue Covid-Regel

Achtung: Seit 27. Dezember gilt an der Bühne Baden die 2Gplus-Regel. Das heißt: Besucher müssen geimpft, genesen UND PCR-getestet sein. Genaue Infos (sowie auch die Möglichkeit zur Kartenbestellung) gibt es auf der Website unter buehnebaden.at