Willkommen in Julians "Skurillium"

KOTTINGBRUNN/WIEN.

Am 25.09. fand die Eröffnung der Pop Up Vernissage „Skurillium“ statt, bei dieser präsentieren 8 Künstler an zwei Wochenenden Ihre Kunstwerke. Eine herzliche Begrüßung sowie Einführung durch die Pop Up Vernissage gab es durch Moderatoren Barbrab Volfing sowie der Band Fetzo’Bros. Die Besucher konnten für ein paar Stunden in neue Welten eintauchen und sich direkt mit den Künstlern austauschen. Jeder präsentierte seine eigne kuriose Welt und dies medienübergreifender Form von Malerei über Druckgrafik, Literatur bis hin zu Skulpturen und Goldschmiedearbeiten.

Es ist auch gerade in der Schwebe ob es eine mögliche Fortsetzung im Winter geben wird, aufgrund des positiven Feedbacks.