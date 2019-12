Baden feiert seine Großen und verlangt diese zu befeiern. Ungemein fein! Von Beethoven bis zu Damenriegen, in offiziellen Internetauftritten mit Mozart, Schubert, Lanner oder Strauß – nicht immer korrekt alles, aber egal.

Man sollte noch viel stolzer sein und sagen: Mit Leuten aus, in, bei Baden wurde viel vor allem in der Kunstwelt bestimmt, weitergebracht.

Es folgt nun eine Aufzählung von Namen ohne irgend einen Anspruch auf Vollständigkeit. Gehen wir doch zwischen den gelegentlich noch existierenden Hauerhäusern und den diversen Baustilen aus dem 19. Jahrhundert herum, auf den Friedhof dann. Adolf Müller, der „Brüderlein fein“ Joseph Drechsler oder Wenzel Müller wirkten neben den Operetten-Stars hierorts, aber sie begründeten überhaupt die meisten Formen und Spielarten des musikalischen Unterhaltungstheaters (heute als Medienmonster weltweit eine der größten globalen Geschäftszweige). Nachfolger für Weltmusikalisches waren bald, ebenfalls nur herausgegriffen und mit Bewunderung genannt, Richard Genée etwa (ohne den Strauß kaum erste gültige Operetten verfasst haben konnte) oder der Osacarpreisträger Max Steiner, quasi der Erfinder der Filmmusik.

Aber dann: Baden die gesuchte Stadt zum Wohnen, zur Inspiration oder bloß zum Hedonismus zwischen Wein und Gegend? Sozusagen, es gibt weltweit kaum so viele, die Kunst der besonderen Musik für Gemüt und Seele prägende Leute pro Quadratkilometer wie hier. Ein Lexikon sollte es anstelle dieses Artikels sein, eines, das Millöcker und Komzák, Zeller und Zieher, schließlich neben rund zwei Dutzend an bescheideneren Großmeistern, Straus oder Schönherr nennt. Von jenen Badener Operetten-Produktionen der letzten 100 Jahre, die in Vergessenheit gerieten (wann besinnt man sich?) nicht zu sprechen. Aber 50 % der meistgegebenen Vor-Pop-Melodien sind in Baden + Umgebung (bis nach Wien hinein) entstanden.

Aber wir holen aus: Baden und Umgebung und die Vielfalt. Auf der Achse nach Wien wurde die Musikmoderne in reiner Form kodifiziert – Schönberg, Webern und Schüler), war das andere Musik-Weiterbringen oder -Bedenken zu Hause (vom Erzherzog Rudolph über Kiesewetter, Grünfeld oder Köchel plus Hanslick bis hin zu Baden im 20. Jahrhundert als Lieferant für Musikästhetik.

Und von späteren, den heimlich tatsächlich auch Besonderen gar nicht zu reden. Der genialen Schrammelmusik der 2. Generation rund um die Brüder Mikulas, dem Jaro Schmied und vor allem der Ottilie Heintz ist die Reverenz zu erweisen, letztere welche Generationen von später Wichtigen mit Musik vertraut gemacht hat … an Originale wie einen Charly Ma[e]yer wäre zu erinnern.

Doch noch ein Schwenk sei erlaubt (viele Schwenke wären vonnöten, mindestens auch an die Stadtränder, dort wo eine Flora wie sonst kaum wo in Mitteleuropa zu finden ist, Stichworte Bockerln, Seidelbast und Kuhschelle). Hin zu dem, in Baden geborenen, genialen Bau- und Stadtschöpfer Josef Frank (so wichtig für die Gestaltung heute wie höchstens Le Corbusier oder Mies van der Rohe) oder gar zu der ersten Groß-Ikone für den Jugendstil, dem Undine-Brunnen (der übrigens auch als Hommage an ein Fräulein Mercédès entstand, welche die Namensgeberin der entsprechenden Automarke gewesen ist).

Baden wird übrigens Mitte 2020 Beethoven-Kunstwochen zum runden Geburtstag seines Über-Genius ausrichten – eines der Ziele bei der inhaltlichen Ausrichtung: höchste künstlerische Qualität, aber inhaltlich Neues, Verblüffendes. Man weiß der Vergangenheit die Reverenz zu erweisen.

© Otto Brusatti, Dez. 2019