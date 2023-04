Leserbrief zur Frage der Woche der Bezirksblätter Baden vom 21./22. September 2022

Was sagen Sie dazu, dass alles immer mehr digital wird?

Dabei werden einige wesentliche Punkte aufgezeigt:

Es benötigt die nötige Ausbildung, was Aufwand und Zeit bedeutet. Wie erfolgt diese? Darüber hinaus muss man auch in der Lage sein diese Geräte zu bedienen, die Schriften auf dem Bildschirm lesen zu können. Insbesondere bei älteren Personen wird die problematisch.

Somit gilt für die Digitalisierung was auch in vielen andern Bereichen gilt.

Wer will und kann, der soll auch dürfen,

wer nicht will oder KANN der soll nicht müssen.

Ein trauriger Nebeneffekt: Es wird vieles unpersönlich, und führt zur Vereinsamung

Horst Enenkel

Was sagen Sie dazu, dass alles immer digitaler wird?