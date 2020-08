Aktuell steigen die Infektionszahlen in den EU-Ländern wieder an. Verfolgt man die Pressemeldungen dazu, dann bekommt man den Eindruck, dass alle überrascht sind, dass es so ist.

Ist es nicht logisch, dass nach den vielen Lockerungen und den erhöhten Reiseaktivitäten im Sommer, die Infektionszahlen wieder steigen. Hat wirklich Jemand ernsthaft geglaubt, dass dies nach den Sommerferien, nicht so eintreten wird?

Die Menschen waren in den letzten Wochen wieder vermehrt mobil und über die Grenzen hinweg unterwegs.

Es ist doch völlig egal dabei, wer wen infiziert hat.

Der Fehler liegt doch darin, dass Lockerungen nur dann zurückgenommen werden sollten, wenn die Gründe für die Beschränkungen und Verbote nicht mehr bestehen. Der Grund für den Lockdown bestand in gesundheitlichen Gründen. Die Lockerungen dagegen wurden mit wirtschaftlichen Nöten begründet.

Damit jetzt keiner konkret als Schuldiger für den Anstieg der Zahlen ausgemacht werden kann, hat man vorsorglich zu den Lockerungen noch Empfehlungen gegeben und an die Eigenverantwortlichkeit der Bürger appelliert.

Letztendlich hat das allerdings dazu geführt, dass viele Menschen verwirrt waren bzw. sind und dachten, wenn es wirklich gefährlich ist, dann würden die Verbote weiter bestehen. Viele haben deshalb die Empfehlungen nicht wirklich ernst genommen. Das gefährdet allerdings uns alle und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer 2. Welle.

Wenn wir alle ehrlich sind, dann müsste allen klar sein, dass bei erhöhter Mobilität auch die Wahrscheinlichkeit einer Infektion steigt. Die größte Gefahr geht dabei von größeren Menschenmengen aus, die nicht wirklich kontrollierbar sind. Auch das schnelle identifizieren gestaltet sich schwierig, solange die Datenerhebung und Lokalisierung nicht gesichert funktioniert. Vieles, was theoretisch klappen könnte, scheitert in der Praxis an uns selbst.

Wir sollten die aktuellen Entwicklungen dazu benutzen unsere Strategie zum langfristigen Umgang mit dem Virus zu überdenken.

Wir selbst können immer

- Menschenmengen meiden

- Abstand halten

- Hände waschen

- wo Abstand nicht möglich Maske tragen

Wir müssen lernen mit uns und der Welt sorgsamer, rücksichtsvoller und vorausschauende umzugehen. Die Welt wird durch die Mobilität der Menschen immer kleiner. Wegschauen funktioniert deshalb nicht mehr. Viele Probleme auf dieser Welt machen vor Grenzen nicht halt und sind letztendlich nur gemeinsam lösbar.

Verhalten wir uns auch so ....🤔