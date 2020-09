10.09.20 Der rote Planet Mars tritt heute seine fast 2 Monate dauernde Rückläufigkeit an. Da dieser Planet nur ca. alle 2 Jahre rückläufig wird, ist diese Phase von großer Bedeutung. Mars steht für die Durchsetzung unserer Interessen. Wo Venus den Wunsch nur äußern kann, wird Mars aktiv und greift zu. Mit der Venus verführen wir, mit dem Mars treffen wir eine Entscheidung und erobern. Mars zeigt, auf welche Weise Sie vorgehen, um Ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Mars handelt eher wie ein Einzelkämpfer und zeigt, wie viel Mut wir aufbringen, um unser Leben selbst in die Hand zu nehmen. Mars zeigt, welche Waffe wir einsetzen müssen, wenn wir um unser Ziel kämpfen und wie wir unsere Unabhängigkeit verteidigen.

Wird der Mars rückläufig, wandert die Energie nach innen, wir kämpfen mit unserem Inneren, um herauszufiltern, was wir wirklich wollen. Es ist eine Phase der grundlegenden Überlegungen und es lohnt sich, Ziele und Projekte noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen, ob diese noch dem eigenen Lebensplan entsprechen. Legen Sie sich beziehungsmäßig in dieser Zeitperiode noch nicht fest. Möglicherweise begegnet Ihnen ein früherer Partner erneut und versucht, an alte Beziehungszeiten anzuknüpfen? Treffen Sie keine weitreichenden Entscheidungen wie Jobwechsel, Hausbau, Wohnungskauf, Hochzeit, Trennung, Rechtsstreit, Geschäftseröffnung oder Operation. Verschieben Sie nicht lebensnotwendige Operationen lieber auf einen späteren Zeitpunkt, denn der rückläufige Mars macht anfällig für Fehler, Komplikationen und zaghaftes Vorgehen. Ziehen Sie jetzt nicht gegen vermeintliche Feinde wie Vermieter, Vorgesetzte oder Geschäftspartner in den Krieg! Es könnte sich zu einer „never-ending story“ entpuppen! Auch von Bauarbeiten ist in dieser Phase dringend abzuraten! Es geht halt nicht so flott voran, wie geplant, Hindernisse und Verzögerungen können auftreten. Betrachten Sie Angelegenheiten, die ins Stocken geraten, aus der Vogelperspektive und überlegen Sie, ob vielleicht die Zeit dafür noch nicht reif ist. Private Projekte, die viel Zeit und Geld kosten, sollten noch einmal überprüft werden.

Lehnen Sie sich zurück, beobachten Sie den Lauf der Dinge und warten Sie mit allen konkreten Aktivitäten bis Mitte November ab. Die Widder, Krebse, Waagen und Steinböcke sollten Ihren Eroberungsdrang zügeln und lieber einen Gang herunter schalten.