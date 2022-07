Baden in Weiß gilt als eines der wichtigsten Feste des Bezirks Baden. Auch dieses Jahr war es wieder ein voller Erfolg und unzählige in weiß gekleidete Gäste feierten bei guter Stimmung bis spät in die Nacht. Für die Musik waren mehrere DJs an verschiedenen Standorten vertreten. Im Casino Baden, der Zone 30, dem Melkerkeller und der Frauengasse sorgten die DJs für grandiose Unterhaltung.

BADEN. Die Hauptattraktion des Abends war die aus den Niederlanden stammende DJane Maj, welche den Festsaal des Casino Baden mit ihren modernen Remixen und ihren talentierten Hintergrundtänzern verzauberte.

Hauptakteurin DJ Maj mit ihren Tänzern.

Foto: Marlies Thell

hochgeladen von Marlies Thell

Foto: Marlies Thell

hochgeladen von Marlies Thell

Das DJ Duo Mike Nufam & Phibe, sorgte im Badener Saal mit ihrer Mischung aus Siebziger Musik, Chart Singles und Bad Taste für viel abwechslungsreiche Stimmung. In der Sommerlounge des Casinos sorgte DJ Chris Vega mit seinen Beachhouse Songs für viele ausgelassene Gemüter. Auch lateinamerikanische Musik wurde durch DJ Steve Manera in den Salon Räumen eins und zwei vertreten.

Noch mehr Partystimmung

In der Zone 30 legten DJ Roger Simon & DJ H1 F einen Mix aus derzeitigen Hits und House Musik auf. Im Melkerkeller feierten DJ GBK & Phildabeat, gemeinsam mit ihrem Publikum bis spät in die Nacht. In der Frauengasse verbreitete DJ Angelo Di Casa mit seinen Schlager- und Hüttengaudemix viel gute Stimmung. Laut den Besuchern Nina Bertalan, Laura Pfeifer, Maximilian Wunderlich, Maurizio Moretto, Nina Mitheis und Alexander Neubauer war der Abend auf jeden Fall gelungen.

So feierte Baden die weiße Einkaufsnacht