BAD VÖSLAU. Aufregung gab es beim ersten Schwimmenden Salon am 30. Juni im Vöslauer Thermalbad. Der Ablauf wurde neu organisiert. Die Badegäste mussten deshalb das Bad statt um 20 Uhr bereits um 19 Uhr verlassen. Der Schwimmende Salon beginnt - auch bei den Folgeveranstaltungen - jeweils um 20.30 Uhr. "Das ist notwendig, um die Liegewiese, wo die Stühle aufgestellt werden, zu reinigen und die Bühne aufzubauen", wird seitens des Bades erklärt. Die Badegäste verstehen nicht, warum sie schon so früh aus dem Bad müssen. Die frühere Schließung sei sowohl an der Kassa als auch auf der Homepage kommuniziert worden, ebenso mittels sich wiederholender Durchsagen im Bad. Ebenso sei auf der Eintrittskarte kommunziert, dass der Einlass erst ab 19.30 Uhr erfolgt.

Beim ersten restlos ausverkauften Schwimmenden Salon waren Christoph Grissemann, Armin Wolf und Michael Maertens auf der Bühne und performten Yasmina Rezas "Kunst". Wobei Armin Wolf sein komödiantisches Debut gab. "Ich war ehrlicherweise ziemlich nervös."

Premierenfeier in der Kabane 21

Die anschließende Premierenfeier in der „Kabane 21” im Thermalbad musste leider ohne Michael Maertens stattfinden. Maertens musste gleich weiter in Richtung Flughafen. Über Freundschaften, Kunst und #Metoo in der Filmszene diskutierten bei der Feier die Stars des Abends, „Woman”-Chefredakteurin Euke Frank, Anja Rabitsch und ihr Mann, der Musiker und „Falco”-Bandleader Thomas Rabitsch, die Psychiaterin Gabriele Fischer sowie Theatermanagerin Dagmar Windisch. A

„Einen besseren Star für unseren Festival hätten wir uns nicht wünschen können”, schwärmt die Leiterin des Thermalbades Vöslau, Carina Hochebner.

Früherer Badeschluss bleibt

Das Procedere des frühen Badeschlusses wird auf jeden Fall auch bei den kommenden Veranstaltungen des Schwimmenden Salons beibehalten. Schon am 7. Juli geht es mit dem Auftritt von Top-Star Caroline Peters und Harald Schmidt weiter. Sie lesen aus „Der Mann, der vor Lachen weinte” von Frédéric Beigbeder: