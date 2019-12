Silvesterempfang im Rathaus Bad Vöslau

BAD VÖSLAU (well). Am vergangenen Freitag, 27. Dezember 2019 lud Bürgermeister DI Christoph Prinz zum jährlichen traditionellen Silvesterempfang in den Festsaal des Vöslauer Rathauses ein. Vertreter der Gemeinderatsfraktionen, der Bad Vöslauer Vereine und zahlreiche ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger folgten gerne seiner Einladung, das neue Jahr gemeinsam zu begrüßen. Bürgermeister DI Christioph Prinz verteilte bei der Begrüßung an alle Gäste - unter ihnen Heidi Effenberger, Helga Eichwalder-Gabler, Silke Ebster, Hans Böck, Vertreter der Vereine und viele andere stadtbekannte Persönlichkeiten, kleine Glücksbringer und dankte allen für das vielfältige Engagement und die gute Zusammenarbeit vom Wohle der Kurstadt. Bei einem Glas Sekt war die Stimmung bestens.