SPAZIERGANG IN WIENERSDORF MIT HINDERNISSEN 19.8.2020

Viele Wienersdorfer Hundebesitzer pfeifen aufs SACKERL FÜRS GACKERL

So gesehen in der Kapellengasse und

nach etwa 20 Metern Richtung Schwechatau Spaziergang abgebrochen.

Ob die das zu Hause auch so machen es einfach liegen lassen ?

Fotos : Robert Rieger Photography