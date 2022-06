BADEN. Am Sonntag, Tag 2 des NÖ-Festes, lachte die Sonne. Und wie. Die beiden Schuhplattler-Tanzgruppen aus Klausen Leopoldsdorf - Kirschleitner und Dirndlrocker - kamen bei ihrer Darbietung vor dem Rosarium ordentlich ins Schwitzen.

Bürgermeister Manfred Krombholz war höchstpersönlich aus der relativ fernen Heimat in den Doblhoffpark "gereist", um die Burschen und Mädchen aus seinem Ort richtig einzuklatschen. "Erst hatten wir nur die männliche Schuhplattlergruppe, aber dann wollten die Mädels zeigen, dass sie das auch können!" erzählt Krombholz. Und so gibt es seit einigen Jahren die "Klausner Dirndlocker". Sie begeisterten mit waghalsigen Figuren.

Alexander Caché, der durch den heißen Nachmittag führte, kündigte anschließend die "Kirschleitner" beharrlich als "Sonnleitner" an. "Das wird ihn eine Runde kosten", scherzte der patriotische Bürgermeister. Die Burschen legten sich auf der Bühne ordentlich ins Zeug und es klatschte gewaltig.

Klatschen war an diesem heißen Tag überhaupt angesagt: Stadtmusik und Vöslauer Blasorchester rissen das Publikum im Doblhoffpark ebenfalls von den schattigen Sitzen. Auf der Bühne am Hauptplatz gingen die Black Smith Pipers, eine Gruppe aus Leobersdorf, mit Dudelsack, Trommel und Geige rasant zur Sache.