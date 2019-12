BADEN. Was für ein Jubiläum! 100 Kinobesuche in einem Kalenderjahr im Cinema Paradiso Baden. Für Stammgast Beate Rotter kein Problem. Zeitgerecht am 30.12.19 löste Sie ihr 100. Ticket in diesem Kalenderjahr bei einer Ihrer geliebten Nachmittagsvorstellungen und wurde dabei vom Projektleiter Andres Sattra mit einer kleinen Überraschung gefeiert.