2021: Zehn Verkehrstote im Bezirk Baden 2021

BEZIRK BADEN. Niederösterreichs Straßen sollen so sicher wie möglich gemacht werden, verspricht Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko. Zum zweiten Mal in Folge liegt die Zahl der Verkehrstoten im ganzen Land unter 100. Schleritzko: „Doch das ist kein Grund zu jubeln, denn 92 Verkehrstote sind immer noch um 92 zu viel. Vergleicht man jedoch die Zahlen von vor zehn Jahren mit jenen aus dem Jahr 2021, hatten wir im Jahr 2011 noch alleine in Niederösterreich 159 Tote zu bedauern. Das ist ein Rückgang um rund 42% und damit eine Entwicklung in die richtige Richtung“, betont Landesrat Ludwig Schleritzko. Mit 92 Verunglückten in Niederösterreich wurde das Allzeit-Minimum um nur zwei Verkehrstote überschritten.

Die Statistik der tödlichen Unfälle führt der flächenmäßig und einwohnermäßig stärkste Bezirk im Land, der Bezirk Baden, an. Durch den Bezirk führen drei stark befahrene Autobahnen: die Süd, die Ost und die A21. Insgesamt gab es im Vorjahr 10 Verkehrstote zu beklagen.