32 Automarken und 17 Aussteller bei der Badener Autoschau

BADEN. Am Samstag, 12. September von 9 bis 18 Uhr und Sonntag, 13. September 10 – 17 Uhr, werden am Hauptplatz, am Josefsplatz, in der Frauengasse, am Brusattiplatz, am Vorplatz der Römertherme sowie am Theaterplatz im Rahmen der Badener Autoschau wieder die neuesten Modelle zu sehen sein. 17 Aussteller freuen sich darauf, Sie beraten zu dürfen!