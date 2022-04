Die Anzahl der Tafelkunden ging in den letzten drei Wochen kontinuierlich nach oben, so stieg die Kundenanzahl von bisher rund 80 Kunden auf rund 150 Kunden. Am Samstag wurden für ukrainische Flüchtlingsfamilien zusätzlich 62 Lebensmittelsäcke vorbereitet und ausgegeben.



BADEN. „Unsere Mitarbeiter der Tafel sind jeden Samstag sehr engagiert bei der Arbeit, von Ihnen wird viel abverlangt. Die Ware immer rechtzeitig für die Ausgabe in die Säcke zu sortieren und vorzubereiten, ist nicht immer einfach“, so die Tagesverantwortlichen.

Jeden Samstag werden ca. 250 Säcke benötigt, daher bitten wir um „Sackerl-Spenden“ für die Tafel. Dringend benötigt werden gerade die größeren Säcke (60 + 35 Liter) aber auch die kleinen Brotsackerln sind wichtig.

Durch die Tafel kommt die Hilfe direkt bei denen an, die es auch wirklich benötigen, wer hier mithelfen möchte ist herzlich eingeladen und kann sich gerne zum Schnupperdienst anmelden, Tel. 05914452004 oder per Mail baden@n.roteskreuz.at

Abgabemöglichkeit der Sackerl: Mo-Fr von 10-15 Uhr im Haus der Menschlichkeit, Wienerstr. 68a in Baden abgeben