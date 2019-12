Autoeinbrecher entwendeten Geldtasche und Autoradio

MÖLLERSDORF (slorenz). Zwischen dem späten Abend des 05. November und dem frühen Morgen des 06. November kam es in Möllersdorf, genauer in der Anton Hermann Straße, zu einem PKW-Einbruchsdiebstahl. Bis dato unbekannte Täter schlugen die Seitenscheibe von dem Auto ein, und bedienten sich im Innenraum des Fahrzeuges. Es wurde eine Geldtasche und das Autoradio entwendet. Die Fahndung nach den Tätern läuft. Wenn Sie zweckdienliche Hinweise haben, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Traiskirchen. Telefon: 059 133 3313