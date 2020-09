BADEN. Das Theater Wolkenflug bringt den Erfolgsroman der Pfaffstättner Autorin Gertraud Klemm, "Hippocampus", am Montag, dem 28. September, um 19.30 Uhr, auf die Bühne des Theaters am Steg.

Regisseurin Ute Liepold inszeniert diesen unterhaltsamen, schrägen Road-Trip durch den Literaturbetrieb, eine sprachgewitzte und bitterböse Abrechnung mit dem Patriarchat.

Zum Inhalt

Helene Schulze, vergessene Autorin der feministischen Avantgarde, ist tot. Jetzt wird sie als Kandidatin für den Deutschen Buchpreis gehandelt. Ihre Freundin Elvira Katzenschlager soll den Nachlass sortieren und findet sich unversehens in einer Marketingmaschinerie voll Gier, Neid und Sensationsgeilheit wieder. Empört bricht sie ein großes Nachruf-Interview ab und begibt sich mit dem wesentlich jüngeren Kameramann Adrian auf einen Roadtrip durch Österreich, um die verzerrte Biografie ihrer Freundin richtigzustellen. Was als origineller Rachefeldzug beginnt, wird immer mehr zum Kreuzzug gegen Bigotterie und Sexismus. Sie verkleiden Heldenstatuen, demontieren Bildstöcke und stören Preisverleihungen. Immer atemloser, immer krimineller werden die Regelbrüche der beiden auf ihrem Weg nach Neapel, wo die letzte Aktion geplant ist. Gertraud Klemm legt den Finger dorthin, wo es wehtut. Am Beispiel der Literaturbranche zeigt sie, wie es um die gleichberechtigte Wahrnehmung von Frauen tatsächlich steht; und dass es mehr Rebellion und Mut braucht, um wirklich etwas zu verändern.

Theater Wolkenflug in Koproduktion mit dem Theaterland Steiermark / „werkstatt“-Festival und dem Land Niederösterreich

DRAMATISIERUNG UND REGIE: Ute Liepold

BÜHNE: Karla Fehlenberg

KOSTÜM: Michaela Haag

VIDEO: Philip Kandler

ASSISTENZ: Stephanie Sihler

Es spielen:

ELVIRA: Susanne Brandt

ADRIAN: Andreas Jähnert

ANDERE FIGUREN: NN

Pressestimmen zum Roman (Auswahl):

„Witzig, boshaft und gescheit“ (Sächsische Zeitung)

„hochaktuell, bitterböse und äußerst lesenswert“ (ekz-Bibliotheksservice)

„ein wunderbar gearbeitetes Stück weiblichen Furors“ (Buchkultur)

„Augenöffnend!“ (Wienerin)

„Wunderbar österreichisch. Wunderbar Klemm.“ (NDR)

„Sie geißelt den Literaturbetrieb, desgleichen die alteingesessenen Kritiker.“ (Wiener Zeitung)

„‘Hippocampus‘ geriet zu einem so bösen wie witizgen und gescheiten Roman.“ (Der Falter)

Gertraud Klemm hat mehrere Romane und Erzählungen veröffentlicht und wurde u.a. mit dem Lise-Meitner-Literaturpreis, dem Harder Literaturpreis und dem Publikumspreis beim Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet. Ihr Roman „Aberland“ stand auf der Longlist des Deutschen Buchpreises 2015, 2020 erhielt sie den Outstanding Artist Award für Literatur. Sie lebt als Schriftstellerin in Pfaffstätten.

Zur Regisseurin

Ute Liepold hat in Wien feministische Philosophie studiert und leitet das Theater Wolkenflug. Sie hat an verschiedenen Theater gearbeitet (u.a. Stadttheater Klagenfurt, Landestheater Vorarlberg, neue bühne villach) und wurde u.a. mit dem Öst. Dramatikerstipendium ausgezeichnet. Ihre Inszenierung von Robert Woelfls „wir verkaufen immer“ wurde 2013 für den Nestroy-Theaterpreis nominiert, ebenso wie ihr Theaterstück „Lavant!“ im Jahr 2015.

Susanne Brandt studierte Schauspiel an der Folkwang Universität in Essen. Nach einem Engagement am Theater an der Josefstadt spielte sie u.a. bei den Bregenzer Festspielen, im Theater in der Drachengasse, bei den Wiener Festwochen, am Stadttheater Aachen und am Staatstheater Dresden. Seit 1994 ist sie festes Ensemblemitglied beim aktionstheater ensemble (Heidelberger Theaterpreis 2014/Nominierung Nestroypreis 2015/Nestroypreis 2016). Sie ist Schauspiel-Dozentin an der Schauspielakademie Elfriede Ott.

Andreas Jähnert studierte Schauspiel in Berlin. Er spielte unter anderem an der Berliner Akademie der Künste, den Schwetzingen Festspielen, der Komischen Oper Berlin, beim aktionstheater ensemble und am Vorarlberger Landestheater. Am Theater Wolkenflug war er 2017 in „Tanzcafe Treblinka“ zu sehen.

Kartenpreise: € 17,--/€ 15,-- (Kurgäste mit VIP-Card)/€ 10,-- (Schüler, Studenten & Gäste mit Behindertenausweis).

Kartenvorverkauf: Beethovenhaus Baden, Rathausgasse 10, 2500 Baden, Tel. 02252/86800-630, Email: tickets@beethovenhaus-baden.at

Hinweis:

Die Veranstaltungen finden unter Berücksichtigung aller zu diesem Zeitpunkt geltenden Covid-19-Vorschriften statt!