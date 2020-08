BADENS PROMIFOTOGRAF ROBERT RIEGER geht mit HELICOPTER von HUBI - FLY am 1.8.2020 in die LUFT

Schon lange war es ein Wunsch von mir meine Heimatgemeinden aus der Vogelperspektive zu sehen.

Und so wurde an den schönen heißen Samstag Vormittag das Geschenk eingelöst.

PS. Es war GENIAL .....

Der Flug ging über

Bad Vöslau - Teesdorf - Tattendorf - Oberwaltersdorf - Oeynhausen - Vösendorf - nach Grenze Wien und dann Richtung Mödling - Hinterbrühl - Gumpoldskirchen - Traiskirchen - Wienersdorf - Baden - zurück zum Flugplatz Bad Vöslau ....

Helicopter : Mit dem 1 ROBINSON R44 RALEN II ging es dann auch um 10.25 in die Luft

Fotos: Gabi Holnsteiner

Luftaufnahmen: Robert Rieger Photography