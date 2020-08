BADEN. Das passiert auch nicht jedem! Rudolf Eberhardt hatte in der Vorwoche am 18. August gleich zweimal das Vergnügen zu erkennen, dass auch die Lenker von Polizeiautos zu Kunstparkern mutieren können - einmal gegenüber der Raiffeisenkasse, einmal beim Heiligenkreuzerhof schafften es die Polizeiautos zur Hälfte auf den Gehsteig. Wohlgemerkt waren sie nicht mit Blaulicht unterwegs. "Ich habe sie einkaufen gehen gesehen," verrät Rudolf Eberhardt.

