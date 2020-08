PFAFFSTÄTTEN. Die traditionelle Großheurigen-Blutspendeaktion fand auch während des Heurigendorfs 2020 in gewohnter Weise im Turnsaal der Volksschule Pfaffstätten statt - und bot einige Herausforderungen. Erst einmal die Hitze. Gegen die konnte ja niemand was unternehmen. Aber dann noch ein kurzfristiger Stromausfall. Da zeigt Ing. Laister seine Elektriker-Kunst.

181 Blutspender kamen in 7 ½ Stunden zum Aderlass, und mussten durch einen coronabedingten eigenen Eingang, wo Vortests stattfanden und Temperatur gemessen wurde, Abstand und Maskenpflicht vorgeschrieben war. Bitter: Es fand keine Ausspeisung mit den traditionellen Würsteln statt. Eine tolle Blutspendertombola wurde von Mag. Reitmayr-Rieser organisiert. Der 1. Preis war ein Halbjahres-Fitnessprogramm. Rudi Eberhardt war bereit zum 151. Mal Blutspenden. Seine Motivation: "Für mich ist es eine große Freude, wenn das SMS kommt, dass meine Blutspende einen Abnehmer gefunden hat. Die 150. vom Mai ging ans Krankenhaus Hietzing und die von der Pfaffstättner Blutspendeaktion wurde bereits sechs Tage späterim AKH Wien gebraucht. Meistens wird damit akut Kranken oder Unfallopfern geholfen." Zusätzlich erhält man einen Laborbefund für das gespendete Blut. Coronatests werden aber nicht gemacht.