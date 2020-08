Für schöne Wandererlebnisse braucht man kein Auto. Gerade der Wiener Raum bietet ein gut ausgebautes Netz an Öffis, das es möglich macht, viele schöne Touren ohne Anreisestress zu erleben. Dieser hervorragend recherchierte

Führer bietet eine Auswahl an 40 besonderen Touren vom Kahlenberg und Cobenzl, Lainzer Tiergarten, Hadersdorf bis in die Wachau und Göttweig, zum Öhler-Schober sowie Schneeberg, ins Helental bis Hainburg und weiter ins Weinviertel. Die Touren sind alle Tagestouren für jeden Anspruch. Vom aussichtsreichen Kurztrip bis zum herausfordernden Tagesmarsch, der Schwindelfreiheit erfordert. Natürlich sind alle Beschreibungen um weiterführende GPS-Daten, Karten, Sehenswürdigkeiten, Einkehr und Abkürzungsvarianten ergänzt.

Das Buch erschien im Kral-Verlag