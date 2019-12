Christmas-Kunstparker

BADEN. Philipp schreibt: „Diesen Kunstparker konnte man in Baden am 24.12. um 11:02 in der Pergerstraße in Baden bewundern. Fast wäre sich das große Auto in der kleinen Parklücke ausgegangen, deshalb musste ein Stück Gehsteig daran glauben.“

„So a Christkindl“, hätte vielleicht ein Stammtischbruder kommentiert. Ihr Kunstparker an gabriela.stockmann@bezirksblaetter.at. Mehr Kunstparker aus der Region finden Sie hier