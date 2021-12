Christtag 2021 in St. Stephan in Baden

BADEN. Wie gewohnt wird auch dieses Jahr das Hochamt am 25. Dezember um 10:30 festlich gestaltet. Zu hören sein wird Wolfgang A. Mozarts „Missa brevis in D-Dur“ KV 194. Da es dem Chor leider wieder nicht möglich ist, dies in gewohnter Weise zu tun, geschieht das durch ein ausgezeichnetes Solistenquartett, welches schon mehrmals in St. Stephan zu hören war. Cornelia Hübsch, Sopran, Christiane Marie Riedl, Alt, Manfred Equiluz, Tenor und Russi Nikoff, Bass. Begleitet werden die Sänger durch ein Instrumentalensemble der Pfarre und an der Orgel ist wie gewohnt Margit Fussi. Die Gesamtleitung liegt in den bewährten Händen des Regens Chori Andjelko Igrec.