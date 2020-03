Corona-Maßnahme: Hier wird bei uns das öffentliche Leben minimiert

Paukenschlag heute Nachmittag kurz vor 15 Uhr: Die Regierung verkündet neue Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus: Veranstaltungen über 500 Personen im Freien dürfen nicht abgehalten werden, ebenso ist die Zahl der BEsucher im Inneren auf maximal 100 beschränkt. Das betrifft viele Einrichtungen im Bezirk Baden. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden und updaten den Artikel mit allen bei uns einlangenden Veranstaltungsabgsagen.

BEZIRK BADEN. Zahlreiche Einschränkungen kommen in den nächsten Wochen auf uns zu. So ist zum Beispiel der Lehrbetrieb an der PH NÖ in Baden ab sofort eingeschränkt.

Keine Lehrveranstaltungen an der PH NÖ

Alle Lehrveranstaltungen finden ausschließlich online bzw. über Mailing in Form von virtueller Lehre / distance learning / home learning und mit ersatzweisen Aufgabenstellungen statt. Dies gilt allenfalls – je nach Dauer dieser Maßnahme, zu der wir uns verpflichtet sehen – auch für Prüfungen. Der "Tag der offenen Türen" sowie der "Masterday" wurden auf den 7. Mai (14-18 Uhr bzw. 16-19 Uhr) verschoben. Alle Studierenden und Lehrenden werden ersucht, täglich auf der Webseite der PH NÖ nachzuschauen, ob es Neues gibt.

Theatervorstellungen fallen aus

Die jüngsten Einschränkungen im Veranstaltungsbereich betreffen auch das Stadttheater Baden. Von dort bekommen wir folgende Pressemitteilung: "Auf Grund des angekündigten Erlasses der Bundesregierung zum Umgang mit dem Cornoavirus wird es auch bei uns zu Absagen von Veranstaltungen bis Anfang April kommen. Alle betroffenen KarteninhaberInnen werden von uns in den kommenden Tagen aktiv und personalisiert über die weitere Vorgehensweise und mögliche Modalitäten zu Rückerstattung der Karten informiert."

Kein Weihwasser, kein Friedensgruß

Auch für die Kirchen gilt: Veranstaltungen dürften in geschlossenen Räumen nicht mehr als 100, im Freien nicht mehr als 500 Teilnehmer haben. Diese Maßnahmen "gelten somit für alle Gottesdienstformen und kirchlichen Veranstaltungen", hieß es, wobei - laut einer Aussendung der Erzdiözese Wien - die Pfarrer und Kirchenrektoren in ihrem Bereich für die Umsetzung zu sorgen hätten. "Im Rahmen dieser Vorgaben soll das kirchliche Leben so weit wie möglich weitergehen. Kirchen bleiben unverändert geöffnet", heißt es im Dekret. Auch in weniger frequentierten Gottesdienestn sei es im Sinne der Vorbeugung von Infektionen ratsam, weiterhin Mund- und Kelchkommunion auszusetzen, auf den Friedensgruß durch Händedruck ebenso wie auf den Gebrauch von Weihwasser zu verzichten und Hygienemaßnahmen, an welche das Liturgiereferat der Erzdiözese aus gegebenem Anlass erneut erinnert hat, zu beachten. www.kathpress.at/coronavirus

Distance Learning

Wie auch an den Universitäten von Wien, wird auch an der FH Wr. Neustadt der Lehrbetrieb insofern eingestellt, als verpflichtende Anwesenheiten, etwa bei Seminaren, ausgesetzt werden. Es wird an allen FH-Standorten auf "Distance Learning" umgestellt - voraussichtlich, so wie auch in Wien, bis nach den Osterferien, die am Dienstag, dem 14. April, enden. „Bisher gibt es an keinem der Standorte der Fachhochschule Wiener Neustadt einen Fall des Coronavirus. Es handelt sich daher um eine reine Vorsichtsmaßnahme,“, so Peter Erlacher, COO der FH Wiener Neustadt.

https://www.fhwn.ac.at/news/coronavirus

Konzert der Beethoven-Philharmonie am 17. März fällt aus

"Aufgrund der Maßnahmen für die Corona-Vorsorge kann unser Konzert am 17.3. im Congress Casino Baden leider nicht stattfinden. Wir klären noch, ob es einen Ersatztermin geben wird oder ob das Konzert abgesagt wird." Das verlautet die Beethoven Philharmonie

Landesschulsprecher: "Für Maturanten Vorsorge treffen"

Benjamin Koiser von der Landesschülervertretung Niederösterreich: "Wir bitten nicht in Panik zu geraten, sondern die Situation sachlich und ruhig zu analysieren und aufzunehmen. Gleichzeitig ist es wichtig, dass das Bildungsministerium und die gesamte Bundesregierung einen ordentlichen Plan ausarbeiten, welcher für eine geregelten Ablauf in den Schulen sorgt. Schließungen können durchaus möglich sein, dennoch muss hierbei darauf geschaut werden, dass die Betreuungsmöglichkeiten weiterhin intakt sind und Eltern mit der Situation nicht allein gelassen werden. Des Weiteren betrifft es auch alle Maturanten und Maturantinnen, welche ab Mai in die Abschlussprüfungen hineinstarten. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass faire Möglichkeiten ausgearbeitet werden und die Schulen mit den Schülerinnen und Schülern zusammenarbeiten. Eine mögliche Verschiebung schließen wir zurzeit nicht aus. Ein runder Tisch, an dem sich alle Schulpartner zusammenfinden, wäre jetzt sicher der richtige Schritt."