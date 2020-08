Da ist was los im Wasserschloss Kottingbrunn

Die beliebte und traditionelle „Genussmeile“ wird heuer aufgrund der Covid-19 Pandemie zum „Genussherbst Thermenregion Wienerwald“. Die Marktgemeinde Kottingbrunn ist mit zahlreichen Angeboten auch heuer Teil der Veranstaltung, die wie gewohnt an den ersten beiden September Wochenenden 5./6. bzw. 12./13. stattfindet.

KOTTINGBRUNN. Unter dem Motto Kunst & Kulinarik präsentieren am 5. und 6. September 2020 die Künstlerinnen und Künstler ihre Werke im Schlosshof des Wasserschlosses.

„Kunst im Schloss“ hat sich in den letzten Jahren zu einem fixen Bestandteil des Veranstaltungskalenders der Marktgemeinde Kottingbrunn etabliert. Um auch in diesem herausfordernden Jahr Kottingbrunner Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit der Ausstellung ihrer Werke zu geben, entstand die Idee einer Hofgalerie in historischer Kulisse unter freiem Himmel. Der großzügig gestaltete Schlosshof bietet genügend Raum um die Abstandsregeln einzuhalten.

Neben Öl-, Aquarell- oder Acrylmalerei, Tonfiguren und Glasgravur, die alle in Kottingbrunn entstanden sind; dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auch über Schmankerln aus der Kaiserzeit erfreuen. Zusätzlich zu den Gastronomen, die in den letzten Jahren im Rahmen der Genussmeile im „Kottingbrunner Dorf“ vertreten waren, sorgen das Team der Gerüchteküche, des Tratschcafés sowie des Brunnerberghofes Grabner für „K&K Schmankerl“ im Schlosshof. Am Sonntag lädt Pfarrer Walter Reichel um 10:30 Uhr zum Besuch der Feldmesse im Schlosshof ein.

Regionaler Bauernmarkt

Der Dorferneuerungsverein Kottingbrunn veranstaltet am zweiten Wochenende seinen regionalen Bauernmarkt mit saisonalen Produkten und einem Flohmarkt, der zum Stöbern einlädt. Die Hungrigen und Durstigen können sich auch an diesem Wochenende wieder an „K&K Schmankerln“ erfreuen.

Wandern und Radeln im Dirndl

Einen besonderen Programmpunkt bietet der Sonntag. Im Rahmen des Dirndlgwand-Sonntages und der Mobilitätswoche lädt die Marktgemeinde Kottingbrunn zum „Wandern und Radeln in Dirndl und Tracht“ ein. Am 6. September 2020 findet die Premiere des „Brunnerberg- Wanderweges“ und der Kottingbrunner Radrunde statt.

Die abwechslungsreiche Radrunde lädt ein, das Kottingbrunner Ortsgebiet per Rad zu erkunden und führt vom Flachen in die „Kottingbrunner Berge“, vorbei an vielen sehenswerten Punkten. Der Wanderrundweg startet ebenfalls im Schlosshof und verläuft in die Weinberge zum Brunnerberg, wo die Teilnehmer eine Labstation des Biosphärenparks erwartet. Die Station bietet neben einer kleinen Stärkung auch viel Wissenswertes über den Biosphärenpark.