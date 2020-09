Damals - DER TAG an dem ich FELIX BAUMGARTNER ( RED BULL STRATOS ) TRAF 29.6. 2013

DER TAG AN DEM ICH FELIX BAUMGARTNER ( RED BULL STRATOS ) TRAF 29.6. 2013

ROSWELL NEW MEXICO - 14. Oktober 2012 – über 300 TV Stationen und Über 100 Millionen Zuseher vor dem Tv Gerät sahen den spektakulärsten TV Moment ( Pro 7 )

Fotos : Robert Rieger Photography

Fotos: Red Bull Stratos

WIKIPEDIA:

Das Projekt Red Bull Stratos war ein Fallschirmsprung aus der Stratosphäre aus knapp 40 km Höhe, der am 14. Oktober 2012 vom österreichischen Base-Jumper und Extremsportler Felix Baumgartner ausgeführt wurde und mehrere aeronautische Weltrekorde brach. Das Projekt wurde hauptsächlich durch den österreichischen Getränkehersteller Red Bull gesponsert und von der NASA und der US Air Force logistisch und mit technischer Expertise unterstützt

Hintergrund:

Das Projekt Stratos schloss an die Sprünge des Projekts Excelsior an, die 1959 und 1960 vom US-amerikanischen Militärpiloten Joseph Kittinger durchgeführt wurden. Ziel dieser drei Sprünge war die Entwicklung von Fallschirmsystemen für hoch- und schnellfliegende Kampfflugzeuge. Anders als beim Projekt Excelsior stand bei Stratos die mediale Aufmerksamkeit für den Sponsor durch die angestrebten Weltrekorde stark im Vordergrund.

Am 16. August 1960 sprang Joseph Kittinger aus einer Höhe von 31.333 Metern über dem Meeresspiegel und stellte dabei vier Weltrekorde auf, von denen drei 2012 noch ungebrochen waren:

Excelsior III :

Höchste Ballonfahrt mit offener Gondel: 31.333 m,

Höchste Geschwindigkeit eines Menschen ohne besondere Schutzhülle: 988 km/h,[5]

Längster freier Fall bei einem Fallschirmsprung: 4 Minuten und 36 Sekunden.

Kittingers vierter Rekord über die größte Fallhöhe im freien Fall war bereits am 1. November 1962 überboten worden. An diesem Tag sprang der sowjetische Fallschirmspringer Jewgeni Andrejew aus 25.458 m über der Stadt Wolsk ab und öffnete den Schirm in einer Höhe von 958 Metern:

Größte Fallhöhe im freien Fall: 24.500 m.

Kittingers Rekordmarke des längsten Freifalls bestand auch noch 2018. Allerdings hatte Kittinger anders als Baumgartner einen Stabilisierungsschirm benutzt.

Geplante Weltrekorde:

Höchste bemannte Ballonfahrt: Geplant waren mindestens 36.576 m (120.000 ft).

Größte Absprunghöhe: Geplant waren mindestens 36.576 m.

Längste Zeit im freien Fall: Geplant waren 5 Minuten und 35 Sekunden.

Längste Strecke im freien Fall: Geplant waren mindestens 34,5 km,

Baumgartner sollte seinen Fallschirm rund 1,5 km über dem Erdboden öffnen.

Größte im freien Fall erreichte Geschwindigkeit: Geplant waren mindestens 1100 km/h (Überschallgeschwindigkeit).

Der Rekordsprung

Rekordkategorie erreichter Wert bisheriger Rekord

größte Geschwindigkeit im freien Fall überhaupt 1357,6 km/h (Mach 1,25) 988 km/h

längster Freifall (Höhenunterschied) 36.402,6 m 24.500 m

längster Freifall ohne Stabilisierungsschirm (Dauer) 4:20 min ?

längster Freifall überhaupt (Dauer) 4:20 min 4:36 min