Damals & Heute - SOCHER BAUWELT in OEYNHAUSEN 1980 bis 2020

Damals & Heute - SOCHER BAUWELT in OEYNHAUSEN Triesterstraße 72 - 74 von 1980 bis 2020

1990 ERÖFFNUNG mit Formel 1 Fahrer Jo Gartner ( verunglückte in Le Mans beim 24 Std. Rennen am 1.6.1986 )

1993 Oeynhausner beim Staplerschein

Danach Opel Ebners Veranstaltungshalle und Flohmarkthalle

2009 Eröffnung Fachmarktzentrum

Fotos: Robert Rieger Photography