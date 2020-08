BADEN. Im Kunstverein wird am Freitag, dem 4. September die Ausstellung "Das Vogelorakel - Badener Auspizien" von Andreas Dworak eröffnet. Die Ausstellung ist bis 20. September zu besichtigen, die Vernissage ist am 4. September von 17 bis 20 Uhr.

Zur Installation:

Sechs Kanarienvögel, in einem Raum voller Zahlensymbolik, Vogelfutterinstallationen und Objekten mit schicksalhafter Aufladung, nutzen dieses Environment als Spielplatz. Worauf fällt die Wahl der Orakeltiere? Was sind ihre Lieblingsplätze? Und vor allem: Liefern ihr Verhalten, ihre Interaktionen innerhalb der ominösen Versuchsanordnung Hinweise zu unserer Orientierung? Sind die Auspizien günstig, oder verkünden sie Unheil? Jede Rezipientin, jeder Betrachter, alle sind Auguren.

Sollen wir mit den von uns gelesenen Auspizien sofort ins Casino eilen und das mantische Experiment überprüfen? Vor Verlusten wird gewarnt ebenso vor Millionengewinnen. Wie sagte Cicero: "Wie sollte es also möglich sein, das vorauszuahnen was planlos geschieht, infolge eines blinden Waltens und der Unbeständigkeit des Zufalls."