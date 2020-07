Damit diesen Sommer nicht auf Kultur verzichtet werden muss, hat das Team von STADT:KULTUR ein Kulturfestival unter freiem Himmel auf die Beine gestellt. Zwischen 4. Und 15. August wird im Pavillon des wunderschönen Kurparks hochkarätiges Kulturprogramm geboten.

„Nach diesen schweren Wochen und Monaten war es uns ein besonderes Anliegen ein Kulturprogramm für den Sommer auf die Beine zu stellen. Deshalb hat unser Team alles daran gesetzt eine STADT:KULTUR Sommer-Edition möglich zu machen und es ist uns gelungen: insgesamt neun hervorragende Acts werden den Kurpark Baden beehren. Wir freuen uns auf das Kulturprogramm unter freiem Himmel!“, erzählt Nicolas Hold, Projektleiter von STADT:KULTUR.

Die Programmpunkte

An neun Spieltagen stehen hochkarätige Kabaretts, Lesungen, Musikalisches und eine spannende Diskussion in einzigartigem Ambiente auf dem Programm: The Schick Sisters (ehemalige Dornrosen), Omar Sarsam, Roland Düringer, Christoph Fritz, Alfred Dorfer, Manuel Rubey, Florian Klenk und Florian Scheuba, Erika Pluhar und nicht zuletzt Gernot Kulis. Gespielt wird unter Berücksichtigung der Corona-Sicherheitsvorgaben und einem entsprechenden 1m-Mindestabstand zwischen den Besuchergruppen. Die Tickets werden im Ticket-Verbund verkauft und es werden Zweier-, Dreier-, sowie Einzelplätze angeboten.

Jetzt Tickets sichern

Ab sofort besteht die Möglichkeit sich Tickets für den Kulturgenuss im August zu sichern. Karten sind online unter: www.stadt-kultur.at erhältlich. Des Weiteren können Tickets in allen Raiffeisen Banken, allen Vorverkaufsstellen von Ö-Ticket und an der Abendkassa ab einer Stunde vor Vorstellungsbeginn erworben werden. Eine Ermäßigung von zwei Euro auf alle Veranstaltungen werden für Kinder, Jugendliche, Schüler und Studierende (bis zum vollendeten 25. Lebensjahr), Zivil- und Präsenzdiener, Ö1 Club-Mitglieder, Ö1 intro-Mitglieder und Raiffeisen-Kunden mit einem gültigen Ausweis geboten.

04. Aug. 2020, 20 Uhr The Schick Sisters – Konzert

05. Aug. 2020, 20 Uhr Omar Sarsam – Herzalarm

06. Aug. 2020, 20 Uhr Roland Düringer – Freier Lauf

07. Aug. 2020, 20 Uhr Christoph Fritz – Das Jüngste Gericht

11. Aug. 2020, 20 Uhr Alfred Dorfer – und…

12. Aug. 2020, 20 Uhr Manuel Rubey – Das Leben ist gut

13. Aug. 2020, 20 Uhr Florian Klenk & Florian Scheuba – Sag du, Florian

14. Aug. 2020, 20 Uhr Erika Pluhar – Pluhar liest Pluhar

15. Aug. 2020, 20 Uhr Gernot Kulis – Herkulis