Die BOKU trinkt Vöslauer Wein

BAD VÖSLAU/WIEN. Weine als ein besonderes Kulturgut werden auch an der BOKU, der Universität für Bodenkultur in Wien sehr geschätzt. Dort ist es inzwischen gute Tradition geworden, herausragende Erzeugnisse in einem eigenen Wettbewerb zu prämieren und schlussendlich die Siegerweine und den Siegersaft bei Veranstaltungen der Universität zu kredenzen. Heuer geht der begehrte Titel nach Bad Vöslau.

Manuel Groiss vom Weingut Herzog aus der Brunngasse konnte mit dem Zweigelt Selektion 2018 in der Kategorie „BOKU Wein Rot 2020“ und mit dem Roten Traubensaft in der Kategorie „BOKU Traubensaft 2020“ gleich doppelt überzeugen. Überzeugt von den Weinen ist außerdem der Biosphärenpark Wienerwald. Schon seit einigen Jahren werden die Weingärten der Familie Herzog biologisch bewirtschaftet.

Umso mehr freut es sie, als Partnerbetrieb vom Biosphärenpark Wienerwald die Auszeichnung „Top Winzer 2020“ entgegennehmen zu dürfen. Mit dem Eiswein vom Jahrgang 2018 haben sie außerdem die Süßweinkategorie gewonnen. Und auch im Weinland Thermenregion sind sie abermals dreifach im Kreise der „TOP 100 Weine der Thermenregion“ aufgenommen.