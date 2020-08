Unter dem Titel „Im Osten viel Neues“ ist das Erlebnis „La Gacilly Baden-Photo“ auch in diesem Jahr mit über 2.000 Arbeiten der weltweit besten Fotografinnen und Fotografen in Baden zu sehen.

BADEN. Ausgehend vom Besucherzentrum am Brusattiplatz erstreckt sich die Open-Air Fotogalerie noch bis 26. Oktober in zwei Routen durch Badens Innenstadt sowie durch den Doblhoffpark, den Gutenbrunner Park und den Kurpark. Insgesamt gibt es unbeschwerten Kulturgenuss, der einzigartig in das malerische Setting von Baden eingebettet wurde, auf sieben Kilometern Länge zu erleben. Spitzenfotografien von 30 internationalen Größen der Fotokunst sorgen für ein vibrierendes Highlight, das unbeschwerten, risikofreien Kulturgenuss unter freiem Himmel bietet.

Mit den „Langen Nächten der Fotografie“ wurde vergangenes Wochenende der 181. Geburtstag der Fotografie gefeiert. Viele der ausstellenden Fotografinnen und Fotografen waren anwesend. Fotoausstellungsdirektor Lois Lammerhuber und die Kuratorin Florence Drouhet moderierten abwechselnd die auf einer 12x6 Meter großen Leinwand von BIG CINEMA gezeigten Galerien der Künstler sowie den ZIB- Beitrag "Du bist Kunst".

Tag zwei startete mit den besten journalistischen Arbeiten des Jahres 2019, geführt von Lars Boering, dem langjährigen Direktor von World Press Photo, und gefolgt von einer Weltpremiere in Baden, der Präsentation des Dokumentarfilms "Okawango".

http://festival-lagacilly-baden.photo/