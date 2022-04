Die Sommerfrische Saison im Thermalbad Vöslau startet am 23. April

Die Sommerfrische Saison im Thermalbad Vöslau rückt in greifbare Nähe: der erste Sommerfrische Tag der Saison ist Samstag, 23. April 2022. Dann öffnet das Thermalbad seine Pforten und die Becken (auch das Waldbecken!) für alle Gäste. Saisonkarten können vom 19. bis 22. April im Thermalbad erworben werden.

BAD VÖSLAU. Auch die Sommerfrische-Saison 2022 bietet viele Highlights und Neuerungen: geplant sind eine Reihe von Events – sportliche, kulinarische, kulturelle. „Wir freuen uns auf vieles, was typisch ist für die neue Sommerfrische. Es geht um ein Rundum-Sommerfrische-Erlebnis und vor allem um nachhaltiges Wohlbefinden im Thermalbad Vöslau“, so Carina Hochebner, Leiterin des Thermalbades Vöslau.

In den vergangenen Monaten hat das Team rund um Carina Hochebner im Thermalbad viele neue Akzente gesetzt, das Bad revitalisiert und all die großen und kleineren Adaptionen durchgeführt, die für eine einzigartige Sommerfrische Saison wichtig sind. So wurden – im Sinne der nachhaltigen Haltung des Bades - neue Bäume gepflanzt und das Thermalbad Stüberl – vielen noch als Saunastüberl bekannt - konnte mit neuen Pächter:innen in neuem Glanz eröffnet werden. Außerdem wurden alle Becken eingelassen – nach zwei Jahren Pause auch das beliebte Waldbecken - und es wurde die Preisstruktur bei den Tickets, speziell für Menschen mit Behinderung, überarbeitet.

„Wir sind uns der Bedeutung des Thermalbades Vöslau als Erholungsort für alle in der Region sehr bewusst und überlegen uns viel, diesen wundervollen Ort zu pflegen, weiterzuentwickeln und allen Sommerfrische-Begeisterten möglichst lange und nachhaltig eine schöne Zeit zu bei uns zu bieten“, so Hochebner.

Sechs Mal Schwimmender Salon, Kinderprogramm und Events

Bereits im Mai beginnt das erweiterte Fitnessprogramm im Thermalbad Vöslau und ab Juni startet eine Reihe von Events: Picknicks und Pop Up Kulinarik, Kinderveranstaltungen wie Rätselrallye oder Kindertheater (erstmals in Kooperation mit dem Burgtheater), Kino unter freiem Himmel und natürlich der Schwimmende Salon. Insgesamt sechs Veranstaltungen sind im Rahmen des Literaturfestivals ab 30. Juni geplant, der Kartenverkauf startet am 12. Mai.

Und auch in der Sommerfrische Saison 2022 soll die Thermalbad Kollektion mit nachhaltigem österreichischem Design wieder erweitert werden.

„Das Team des Thermalbades Vöslau freut sich auf die Saison 2022, die wieder – ganz traditionell – im April startet und bis Ende September dauern soll“, so Carina Hochebner.