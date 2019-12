Ehrung Christine Fischer

BADEN. Ihren 80. Geburtstag feierte Christine Fischer, wozu ihr auch Gemeinderat Leopold Habres mit einem Ehrengeschenk der Stadtgemeinde Baden herzlich gratulierte. 1939 im Zita-Heim geboren ist Fischer ein echtes Schwefelkind. In Baden ging sie auch zur Schule und machte als eines von 2 Mädchen in ihrem Berufsschuljahrgang eine Lehre als Spengler und Installateur. „Mein Vater Georg Müller hatte einen Installateur-Betrieb, da lag es für mich nahe, in seine Fußstapfen zu treten“, lacht sie. In einen Installateur hatte sie sich schließlich auch verliebt und es läuteten auch in Baden die Hochzeitsglocken, wo sie in weiterer Folge 35 gemeinsame Betriebs- und Ehejahre verbringen sollte. Die beiden Töchter, Christine und Eva, wuchsen teils im Unternehmen auf. Die jüngere der Beiden hatte das Installateur-Gen geerbt – auch sie ist heute in der Sparte tätig, allerdings in der Industrie. Drei Enkel gehören ebenso zum Familienverband. Christine Fischer hat aber auch einen großen Freundeskreis, ist sie doch in der Schützengesellschaft Baden aktiv und nimmt überdies begeistert an Yoga-Kursen teil. Ihr vielfaches ehrenamtliches und sportliches Engagement war heuer auch bereits der Grund für zwei Auszeichnungen – zum einen wurde Christine Fischer im Oktober von Bürgermeister Dipl.-Ing. Stefan Szirucsek im Stadttheater mit der Verleihung des silbernen Sportehrenzeichens der Stadtgemeinde Baden vor den Vorhang gebeten, zum anderen erhielt sie in der Vorwoche die Ehrenurkunde des Schützenvereins.