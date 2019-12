Ein bisserl daneben...

BAD V ÖSLAU. Stefan entdeckte diesen Kunstparker in Bad Vöslau am Merkur-Parkplatz am 30.12.2019 ca. 14 uhr 30. Knapp vorbei ist auch daneben, könnte man sagen. Und wer wird Silvester-Kunstparker?

schicken Sie Ihre „Entdeckung“ an gabriela.stockmann@bezirksblaetter.at.