Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in den Abendstunden des 31. Mai 2021 im Bezirk Baden. Die Lenkerin eines Ford KA kam auf der Landestraße 110 kurz vor Klausen Leopoldsdorf, im Ortsteil Hainbach, nach einer Kurve plötzlich von der Fahrbahn ab. Feuerwehrkommandant Stefan Maier von der FF Klausen-Leopoldsdorf befand sich gerade bei seiner Garage als er Augenzeuge des Unfalls wurde.

KLAUSEN LEOPOLDSDORF. „Nachdem das Fahrzeug über die Böschung fuhr, wurde der Kleinwagen anschließend in der Wiese ausgehoben, stand regelrecht senkrecht in der Luft, überschlug sich in Folge und kam am Fahrzeugdach zu liegen“- berichtet der Feuerwehrkommandant. Sofort setzte er mit Absetzung einer Meldung über den Feuerwehrnotruf 122 die Rettungskette in Gang und eilte zur Unfallstelle.

Als er vor Ort eintraf, waren auch noch zwei Fahrzeuglenker stehengeblieben und wurden auch zu Ersthelfer. Die freiwilligen Feuerwehren Klausen-Leopoldsdorf und Alland wurden über die Feuerwehr-Bezirksalarmzentrale Baden zu einer Menschenrettung nach Verkehrsunfall alarmiert. Gemeinsam mit einem zweiten Ersthelfer, der zufällig ein Messer eingesteckt hatte, gelang es ihnen die kopfüber hängende verletzte Lenkerin aus dem Gurt zu befreien und betreuten die ansprechbare Frau bis zum Eintreffen der Rettungskräfte bzw. seiner Feuerwehrkameraden, schildert Feuerwehrkommandant Maier weiter. In Absprache mit dem ebenfalls alarmierten Notarzt vom ÖAMTC Rettungshubschrauber C9 aus Wien, wurde die Lenkerin mit einer Schaufeltrage und Unterstützung der Feuerwehrleute aus dem Unfallwagen befreit.

Die Autofahrerin wurde unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungshubschrauber nach medizinischer Erstversorgung ins Spital geflogen. Nach Freigabe durch die Polizei bargen die Feuerwehreinsatzkräfte den schwer beschädigten Unfallwagen aus der Wiese. Die Landesstraße 110 war während des Einsatzes immer wieder zeitweise gesperrt bzw. wurde der nachkommende Verkehr wechselweise vorbeigeleitet.